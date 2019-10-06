«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч 8-го тура чемпионата Англии. С первых минут встречу начнет нападающий «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд.

Состав «Ньюкасла»: Дубравка, Йедлин, Шер, Ласкеллес, Кларк, Виллемс, Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон, Альмирон.

Состав «МЮ»: Де Хеа, Далот, Туанзебе, Магуайр, Янг, Фред, Мактоминэй, Перейра, Мата, Джеймс, Рэшфорд.

«Ньюкасл» занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 5 очков. «МЮ» с 9 баллами располагается на 11-й строчке.

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