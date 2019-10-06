«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы
6 октября 2019, 17:49
«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч 8-го тура чемпионата Англии. С первых минут встречу начнет нападающий «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд.
Состав «Ньюкасла»: Дубравка, Йедлин, Шер, Ласкеллес, Кларк, Виллемс, Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон, Альмирон.
Состав «МЮ»: Де Хеа, Далот, Туанзебе, Магуайр, Янг, Фред, Мактоминэй, Перейра, Мата, Джеймс, Рэшфорд.
«Ньюкасл» занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 5 очков. «МЮ» с 9 баллами располагается на 11-й строчке.
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