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«Ньюкасл» и «Вест Хэм» пробились в 1/16 финала Кубка английской лиги

15 сентября 2020, 23:30
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В Кубке английской лиги проходят матчи 1/32 финала.

«Ньюкасл» на своем поле обыграл «Блэкберн» (1:0). «Вест Хэм» одержал домашнюю победу над «Чарльтоном» (3:0).

Кубок английской лиги

1/32 финала

«Вест Хэм» — «Чарльтон» — 3:0 (2:0)

Голы: Алле, 22 (1:0). Алле, 26 (2:0). Фелипе Андерсон, 80 (3:0).

«Вест Хэм»: Рэндолф, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Джонсон (Эшби, 84), Лансини, Каллен, Ярмоленко, Снодграсс (Ковентри, 84), Алле, Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Джонсон, 5. Масуаку, 38.

Судья: Марринер.

15 сентября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

«Ньюкасл» — «Блэкберн» — 1:0 (1:0)

Гол: Фрэйзер, 35.

«Ньюкасл»: Гиллеспи, Кларк, Ритчи (Атсу, 80), Крафт, Манкильо, Йедлин, Альмирон, Барласер, Лонгстафф, Фрэйзер (Мерфи, 58), Жоэлинтон (Сен-Максимен, 73).

Судья: Жиллетт (Австралия).

15 сентября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

«Оксфорд Юнайтед» — «Уотфорд» — 1:1 (1:0). Пенальти — 0:3

«Брентфорд» — «Линколн Сити» — 0:5 (0:4)

«Флитвуд Таун» — «Порт Вейл» — 2:1 (1:0)

«Ньюпорт Каунти» — «Кембридж Юнайтед» — 1:0 (0:0)

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