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«Ньюкасл» готов продать Гэйла за 15 миллионов фунтов. Он провел на поле 43 минуты в этом сезоне

13:11
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«Ньюкасл» готов расстаться с нападающим Дуайтом Гэйлом в зимнее трансферное окно. «Сороки» оценивают стоимость 29-летнего англичанина в 15 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Telegraph.

Контракт воспитанника академии «Арсенала» с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл 4 матча в АПЛ, проведя на поле в общей сложности 43 минуты.

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