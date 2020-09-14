«Ньюкасл» будет судиться с АПЛ из-за срыва продажи клуба

«Ньюкасл» намерен подать в суд на руководство английской премьер-лиги из-за срыва продажи клуба группе инвесторов, некоторые из которых представляли Саудовскую Аравию, сообщает The Guardian.

Нынешний владелец «Ньюкасла» Майк Эшли нанял двух лондонских адвокатов и дал им указание представлять клуб в судебном споре против лиги. У «сорок» есть претензии к исполнительному директору АПЛ Ричарду Мастерсу, который, по мнению руководителя клуба, действовал не надлежащим образом во время процесса переговоров, что в итоге и привело к срыву сделки.

В августе было объявлено, что инвесторы отказались от покупки «Ньюкасла». По информации британских СМИ, сумма сделки должна была составить 300 миллионов фунтов стерлингов.