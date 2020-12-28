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Нуну — о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Мы были очень агрессивными против опасного соперника»

28 декабря 2020, 01:10
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:1).

«Я думаю, что мы сыграли очень хорошо. Мы провели хорошую игру, были очень агрессивными против опасного соперника. Мы требуем внимания с самого начала матча, и мы знаем, что без фанатов у нас нет преимущества. Такое случается, и надо реагировать. У нас много молодых игроков, которым мы доверяем. Мы пытаемся создать хорошую команду», — приводит слова Нуну Sky Sports.

?После этого матча «Тоттенхэм» с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Вулверхэмптон» с 21 очком — на 11-й строчке.

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