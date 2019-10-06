Нуну Эшпириту Санту: «Бороться с «Манчестер Сити» было слишком тяжело»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче чемпионата Англии. Оба мяча в конце матча забил Адама Траоре.

— Мы играли хорошо, были очень организованными в обороне, ребята отрабатывали до конца усердно, — цитирует ВВС Эшпириту Санту. — У нас было несколько хороших моментов на ранней стадии игры, но бороться с «Манчестер Сити» слишком сложно. Он играет очень быстро. И все же мы свои шансы получили. Было важно, чтобы игроки четко выполнили свои задачи.