Нового агента Сане подозревают в мошенничестве

Владелец агентства Lian Sports македонец Фали Рамадани, имеющий немецкий паспорт, подозревается в отмывании денег, сообщает Bild. Месяц назад его клиентом стал нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане.

Испанская полиция провела шесть часов, обыскивая дом 57-летнего агента. Его подозревают в отмывании миллионов евро через компанию на Мальорке. Рамадани должен предстать перед судом в Мадриде.