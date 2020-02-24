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Нового агента Сане подозревают в мошенничестве

24 февраля 2020, 10:08
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Владелец агентства Lian Sports македонец Фали Рамадани, имеющий немецкий паспорт, подозревается в отмывании денег, сообщает Bild. Месяц назад его клиентом стал нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане.

Испанская полиция провела шесть часов, обыскивая дом 57-летнего агента. Его подозревают в отмывании миллионов евро через компанию на Мальорке. Рамадани должен предстать перед судом в Мадриде.

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