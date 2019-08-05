Новичок "Ливерпуля" Адриан планирует навязать конкуренцию Алиссону

Новичок "Ливерпуля" вратарь Адриан надеется, что ему удастся навязать борьбу основному голкиперу Алиссону. О трансфере 32-летнего испанца было объявлено сегодня.

- Я действительно счастлив оказаться здесь и играть за такой выдающийся клуб. Надеюсь как можно скорее показать то, на что я способен, - цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Адриана. - Я очень амбициозен, прихожу сюда, чтобы выиграть все, конкурировать с Алиссоном с первой минуты и стать вместе с ним лучше.

Очевидно, я пришел сюда бороться за все титулы. У нас впереди много состязаний, мы будем бороться за них и пытаться победить. С нетерпением жду первой игры на "Энфилде".