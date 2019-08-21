Николя Пепе: «Решил перейти в «Арсенал», потому что у него большие амбиции»

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе рассказал о своих целях в лондонском клубе на предстоящий сезон. Форвард перешел в «Арсенал» из «Лилля» в летнее трансферное окно.

— Я решил перейти в «Арсенал», потому что у этого клуба большие амбиции, — цитирует официальный сайт «Арсенала» Пепе. — Наша цель — выиграть Лигу Европы и провести сезон лучше, чем прошлый. Верю, что мы сможем.