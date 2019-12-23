Невилл признал расистскую проблему в АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о расистском вопросе в АПЛ. Он вспомнил товарищеский матч Испании с Англией в 2004 году, когда нападкам подвергался Эшли Коул.

— Эшли Коула оскорбили в игре на «Сантьяго Бернабеу». Я там был, и, вероятно, не задумывался об этом на самом деле, — сказал Невилл в эфире Sky Sports. — Затем услышали, когда началась буря в СМИ с призывами к УЕФА, к ФИФА, к испанским властям разобраться с этим. Точно так же, как недавно с Болгарией. Но у нас есть проблема расизма в премьер-лиге в Англии. В этом вопросе она прячется за Футбольной ассоциацией Англии.

Dозможно, нужно дать возможность игрокам уходить с поля и прекращать шоу, пока такое происходит. На мой взгляд, только это может изменить ситуацию.

Я не уходил с поля, когда Эшли Коул 15 лет назад подвергался нападкам. Вы можете возразить, что теперь для меня нормально сидеть здесь, в комментаторской кабине, и предлагать игрокам уйти с поля. В конечном счете мне было стыдно за то, что я не сделал этого 15 лет назад. Я был бы горд игроками, если они сделают это сейчас. Нужно дать им возможность подумать и взять ситуацию в свои руки.