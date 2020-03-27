Невеста Зинченко заявила, что Александр строит карьеру киберспортсмена

Журналистка Влада Седан, невеста защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко сказал, что ее возлюбленный во время карантина активно занялся киберспортом.

— Он буквально вчера рассказал, что улицы Манчестера патрулирует полиция в штатском. Они штрафуют людей за прогулку. Есть только четыре причины, по которым человек может выйти из дому: выход в супермаркет, аптеку, прогулка не более двух часов и выезд на велосипеде. Если вы не в своем районе гуляете, вам не избежать штрафа.

— Как Саша живет без тебя в Англии?

— Я думаю, ему там не скучно. Он весьма азартный человек, несмотря на отсутствие футбола, он строит карьеру киберспортсмена — играет в CS и FIFA, — цитирует Седан сайт украинских телеканалов Футбол 1/2/3.

Сегодня Зинченко сыграет в киберфутбол за «Манчестер Сити» вместе с Эмериком Ляпортом против «Реала», который представят Тибо Куртуа и Браим Диас.