Невеста Зинченко: «От Гвардьолы исходит сексуальность, энергетика. Он умеет обворожить»

Журналистка Влада Седан, невеста защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко рассказала, какое впечатление на нее произвел главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола.

— Мне кажется, у него какая-то особенная энергетика, — цитирует Седан Tribuna.com. — Он далеко не типаж моего идеального мужчины, но от него исходит сексуальность, энергетика, что-то у него есть. Он умеет обворожить, у него необычные глаза. Есть человек, на которого хочется смотреть. Он таковым и есть. За ним интересно наблюдать, его манера, как он говорит, жестикулирует, смотрит, задумывается. Он интересный. Думаю, поэтому он и нравится всем девушкам.

48-летний Хосеп Гвардьола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с командой он дважды чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Кубок лиги (дважды), а также два раза завоевывал Суперкубок страны.

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