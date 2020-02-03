Невеста Зинченко назвала его удаление смешным
3 февраля 2020, 13:12
Влада Седан, невеста защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко выразила несогласие с его удалением в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:2).
— Для АПЛ это смешно. У меня все, — написала Седан в stories Instagram.
Ранее сам футболист извинился за свое удаление.
— Я хотел бы извиниться перед командой и всеми болельщиками «Манчестер Сити», — написал Зинченко в Instagram. — Без сомнения, это только моя вина. Это будет для меня очень хорошим уроком. Могу только пообещать, что в дальнейшем стану работать усерднее, чем прежде.
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