В понедельник, 16 сентября, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа продлил контракт с клубом до лета 2023 года. 28-летний испанец опубликовал в своем Instagram видео, сравнив «красных дьяволов» с домом.

«Нет места лучше дома», — написал Де Хеа.

Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году и с тех пор остается основным голкипером команды. Он главный старожил «МЮ», наряду с Эшли Янгом и Филом Джоунсом, которые также пришли в клуб летом 2011 года.

Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»