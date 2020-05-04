Некоторые матчи чемпионата Англии могут бесплатно показать на YouTube

Английская премьер-лига рассматривает вариант бесплатной трансляции некоторых матчей сезона на YouTube, сообщает The Sun. Большинство игр будут показаны на Sky Sports и BT Sport.

Бесплатных трансляций АПЛ не проводила с сезона-2013/14.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Существует вероятность его возобновления на нейтральных стадионах без зрителей.

По данным Worldometers, в мире выявлено 3 620 292 случая заболевания коронавирусом. 250 784 человека умерли, 1 178 912 вылечились.