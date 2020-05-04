Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Некоторые матчи чемпионата Англии могут бесплатно показать на YouTube

4 мая 2020, 21:19
Игроки &quot;Ливерпул&quot; Мохамед Салах и Виргил ван Дейк. Фото ФК "Ливерпуль"
Игроки &quot;Ливерпул&quot; Мохамед Салах и Виргил ван Дейк. Фото ФК "Ливерпуль"

Английская премьер-лига рассматривает вариант бесплатной трансляции некоторых матчей сезона на YouTube, сообщает The Sun. Большинство игр будут показаны на Sky Sports и BT Sport.

Бесплатных трансляций АПЛ не проводила с сезона-2013/14.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Существует вероятность его возобновления на нейтральных стадионах без зрителей.

По данным Worldometers, в мире выявлено 3 620 292 случая заболевания коронавирусом. 250 784 человека умерли, 1 178 912 вылечились.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир