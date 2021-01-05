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Некоторые игроки «Челси» разочарованы работой Лэмпарда

13:25
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Некоторые футболисты «Челси» недовольны тактикой главного тренера Фрэнка Лэмпарда, утверждает ESPN.

По данным издания, часть игроков команды разочарованы руководством 42-летнего специалиста. Однако некоторые футболисты уверены, что англичанин находится в процессе построения сильной команды.

Ранее сообщалось, что «Челси» не спешит увольнять Лэмпарда, однако уже ищет замену специалисту.

После 17 туров АПЛ «Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

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