«Не забить с пенальти может каждый». Рэшфорд поддержал Погба

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд после ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1) поддержал полузащитника Поля Погба, который не реализовал пенальти. Он мог принести «красным дьяволам» победу.

— Поль хотел исполнить этот удар, вот и все, — приводит слова Рэшфорда Sky Sports. — Не забить с пенальти может каждый. Он уже реализовал множество пенальти за нас и на протяжении всей карьеры.

Почему бил он? Все просто. Если хочешь взять это на себя, берешь. В прошлый раз это был я. Проблемы нет. К сожалению, ему не удалось забить.

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