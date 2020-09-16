Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду нападающего «Реала» Гарета Бэйла.

— Гарет — игрок «Реала», а я не говорю об игроках из других команд, — приводит Sky Sports слова Моуринью. — Моя работа — контактировать с агентами. Нужно уважать то, что Бэйл принадлежит другому клубу. Я пытался подписать его в «Реал», но это было невозможно, пока я работал в Мадриде. Тем не менее, президент последовал моим инстинктам и купил Гарета на следующий год после моего ухода. Не секрет, что я восхищаюсь Бэйлом. Думаю, что Гарет знает об этом сам.

«Реал» купил Бэйла у «Тоттенхэма» летом 2013 года за 101 миллион евро. В последний раз 31-летний валлиец выходил на поле 24 июня в матче 31-го тура примеры против «Малаги» (2:0). В минувшем сезоне он сыграл 16 матчей в чемпионате Испании, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Ранее агент Бэйла заявил, что футболист близок к возвращению в лондонскую команду.