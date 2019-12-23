Защитник «Челси» Антонио Рюдигер в своем Twitter написал, что он думает по поводу инцидентов во время матча 18-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:0). Болельщики «шпор» проявляли расизм по отношению к защитнику «синих» после удаления форварда Сон Хын Мина, который сфолил на игроке обороны на 60-й минуте встречи, за что получил прямую красную карточку.

— Очень грустно видеть расизм в футбольном матче, но я считаю, что очень важно говорить об этом публично, — написал Рюдигер. — Если этого не делать, об этом, как всегда, забудут через пару дней. Я не хочу впутывать в это дело весь «Тоттенхэм», как клуб, потому что я знаю, что виновата только пара идиотов. Я получил сообщения поддержки и от болельщиков «Тоттенхэма» — спасибо вам большое за это. Очень надеюсь, что правонарушители скоро будут обнаружены и наказаны. На таком современном стадионе, как стадион «Тоттенхэма», с десятками телекамер и камер видеонаблюдения это должно быть возможно. Если нет, то должны быть свидетели на стадионе, которые видели и слышали инцидент. Стыдно, что расизм до сих пор существует в 2019 году. Когда этот бред прекратится?

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» начал расследование инцидента.