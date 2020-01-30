«Наполи» отказался продавать Мертенса в «Челси» за 8 миллионов евро

«Наполи» отклонил предложение «Челси» в размере 8 миллионов евро за бельгийского нападающего Дриса Мертенса, сообщает Tuttomercatoweb. По словам источника, это уже второй отклоненный неаполитанцами запрос лондонцев по данному футболисту в текущее трансферное окно. Известно, что в 32-летнем Мертенсе также заинтересованы «Интер» и «Рома», но эти клубы, в отличие от «Челси», хотят подписать бельгийца летом 2020 года, когда истечет его контракт с «Наполи».

В сезоне-2019/20 Мертенс провел 22 матча за «Наполи», на его счету 9 мячей и 4 результативные передачи.