Нападающий «Вест Бромвича» рассказал, как переболел коронавирусом

Нападающий «Вест Бромвича» Чарли Остин рассказал, как он заразился коронавирусом, информирует The Telegraph. По словам 30-летнего игрока, он подхватил болезнь на фестивале в Челтнеме на прошлой неделе. Он заподозрил неладное, когда его температура поднялась до 39,7 градусов.

— Я почувствовал, как будто кто-то вылил на меня ведро воды, — отметил Остин. — Перед тем, как почувствовать симптомы в субботу, я поговорил с тещей и выразил надежду, что если кто-то в нашей семье и заболеет коронавирусом, то это буду я.

Я чувствовал себя сильным и здоровым, и думал, что справлюсь. Однако через неделю я уже убеждал всех, в том числе 20-летних и 30-летних парней, чтобы они не относились к болезне легкомысленно.

На прошлой неделе я не воспринимал коронавирус серьезно. Однако после всего этого я понял, что это серьезная проблема и мы должны относиться к ней соотвественно.