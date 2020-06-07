Нападающий «Уотфорда»: «В Англии я могу быть только футболистом, рэпером или наркоторговцем»

Нападающий «Уотфорда» Эндри Грэй рассказал о расизме в Англии. Также он поделился мнением о стереотипах.

— Только безразличные люди не понимают, против чего мы протестуем, — цитирует Грэя The Guardian. — Дело не в Джордже Флойде и жестокости в Америке. Дело в том, что происходит в Англии и в остальном мире. Нам везет, что нет вооруженных полицейских на улицах, потому что эти стереотипно.

Не могу сосчитать, сколько раз пытался войти в клуб, а также сколько раз охранник ходил за мной по магазину. Не могу сосчитать, сколько раз меня спрашивали, футболист ли я из-за хорошей машины. В этой стране я могу быть только футболистом, рэпером или наркоторговцем. Это факт.

Мы сталкиваемся с этим в Англии, Париже и по всему миру. Это из-за систематического расизма повсюду.