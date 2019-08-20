Нападающий «Рединга» Мейте подвергся расизму после того, как не реализовал пенальти в матче с «Кардиффом»

Нападающий «Рединга» Яку Мейте получил в свой адрес ряд расистских комментариев в Twitter. Это произошло после того, как игрок не реализовал пенальти в матче с «Кардиффом» (3:0).

— Мне было досадно не реализовать пенальти, хоть наша команда все равно разгромила соперника. По-настоящему шокирован я оказался, когда включил телефон и начал читать комментарии. Если честно, в первые 30 минут я не мог пошевелиться от увиденного. К сожалению, в мире немало троллей, которые специально отправляют такие гнусные сообщения, — приводит The Guardian слова Мейте.

Пользователи называли Мейта «чертовой обезьяной». На старте сезона в Англии это уже третий подобный скандал: ранее от расизма пострадали форвард «Челси» Тэмми Абрахам и хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

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