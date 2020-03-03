Нападающий «Борнмута» Айб лишен прав на 16 месяцев

Нападающий «Борнмута» Джордан Айб решением суда лишен прав на 16 месяцев. Летом 2019 года, управляя внедорожником, он врезался в витрину одного из лондонских кафе, сообщает Sky Sports.

Также Айб оштрафован на 7,5 тысяч фунтов стерлингов. Также он должен выплатить 500 фунтов в качестве компенсации ущерба и еще 775 — в качестве морального ущерба.

Айб выступает за «Борнмут» с 2016 года. Он провел за команду 78 матчей и забил 3 гола.