Нападающий «Арсенала» Мартинелли вернулся на поле спустя 9 месяцев после травмы колена

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли провел первый матч спустя 9 месяцев после травмы колена.

19-летний бразилец принял участие в матче молодежной команды «канониров» против «Уимблдона» (0:3). Форвард появился в стартовом составе и был заменен после перерыва.

Мартинелли заработал травму колена на тренировке в июне 2020 года, в июле бразилец перенес операцию. В последний раз нападающий появлялся на поле в составе «Арсенала» 2 марта в матче с «Портсмутом» (2:0) в рамках Кубка Англии. Всего на счету игрока 10 голов и 4 результативных передачи в составе лондонской команды.