На поиски Салы пожертвовано 300 тысяч евро за два дня

На продолжение поисков новичка "Кардифф Сити" Эмилиано Салы и пилота Дэйва Ибботсона за два дня собрали 300 тысяч евро, информирует Daily Mail.

В акции приняли участие многие известные футболисты. В частности нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе (30 тысяч евро), полузащитник команды Адриен Рабьо (25), капитан "Арсенала" Лоран Косьельни и полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган.

Вчера семья и близкие нападающего Эмилиано Салы возобновили поиски 28-летнего аргентинца, который летел в Кардифф на частном самолете, пропавшем над Ла Маншем вечером 21 января.

Поисково-спасательная операция властей Великобритании и Франции успехом не увенчалась, и ее прекратили. Однако родственники и друзья Салы инициировали сбор средств, чтобы возобновить поиски.

Как сообщает Le Figaro, за сутки с небольшим удалось собрать 140 тысяч евро, что позволило нанять два катера, которые продолжат поиск аргентинца, перешедшего в январе из "Нанта" в "Кардифф" за 20 миллионов евро, но так и не сыгравшего за валлийский клуб.