На дом вице-президента «МЮ» Вудворда напали

Группа людей атаковала дом вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда, сообщает BBC. Атакующие скандировали «ты умрешь», один бросил зажигательную смесь.

Сам Вудворд, его жена и двое маленьких детей не были дома в момент нападения.

Вудвард был назначен вице-президентом «МЮ» в 2012 году. Фанаты ранее неоднократно высказывали недовольство его работой, в последних играх они вновь скандировали кричалки, призывающие Вудворда уйти из клуба.