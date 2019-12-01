«МЮ» сыграл вничью с «Астон Виллой» и упустил шанс обойти «Тоттенхэм» Моуринью

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 2:2. Команда Уле Гуннара Сульшера поднялась на девятое место в таблице, упустив шанс стать пятой и обогнать «Тоттенхэм», которым руководит бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

В другой встрече «Лестер» вырвал победу у «Эвертона» благодаря голу на четвертой добавленной минуте. «Лисы» идут в таблице на втором месте, отставая от «Ливерпуля» на 8 очков.

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14-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 2:2 (1:1)

Голы: Грилиш, 11 (0:1). Хитон, 42 — в свои ворота (1:1). Линделеф, 64 (2:1). Мингс, 66 (2:2).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс (Шоу, 79), Джеймс, Перейра, Фред, Мата (Лингард, 74), Рэшфорд, Марсьяль (Гринвуд, 82).

«Астон Вилла»: Хитон, Гильбер, Конса, Мингс, Таргетт, Макгинн, Дуглас Луис, Хурихэйн (Лансбери, 81), Эль-Гази (Трезеге, 18), Уэсли, Грилиш.

Предупреждения: Магуайр, 7. Фред, 24. Гильбер, 45+3. Уильямс, 62. Шоу, 89.

Судья: Поусон.

1 декабря. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

«Лестер» — «Эвертон» — 2:1 (0:1)

Голы: Ришарлисон, 23 (0:1). Варди, 68 (1:1). Ихеаначо, 90+4 (2:1).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Олбрайтон, 82), Мэддисон, Варди, Перес (Ихеаначо, 62).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, М.Кин, Мина, Холгейт, Сигурдссон, Дэйвис, Ивоби (Шнейдерлен, 78), Калверт-Льюин (М.Кин, 78), Ришарлисон.

Предупреждение: Сигурдссон, 45+2.

Судья: Скотт.

1 декабря. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».