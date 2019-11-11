«МЮ» потерял Мактоминэя на месяц

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй пропустит ближайшие матчи команды. Как сообщает Metro, шотландец получил травму голеностопа в матче чемпионата Англии с «Брайтоном» (3:1) и пропустит около месяца.

По данным источника, Мактоминэй пропустит игры с «Шеффилд Юнайтед», «Астон Виллой», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Также он не сыграет за сборную Шотландии с Кипром и Казахстаном в отборочном турнире Евро-2020.