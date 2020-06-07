«МЮ» и «Челси» претендуют на Кьезу

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» нацелены на приобретение нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезы, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 22-летний итальянец может обойтись в сумму около 45 миллионов фунтов. Сообщается, что форвардом также интересуются «Ювентус» и «Интер».

В сезоне-2019/20 Кьеза провел за «Фиорентину» 26 матчей, на его счету 7 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 43,2 миллиона фунтов.