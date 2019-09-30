«МЮ» и «Арсенал» сыграли вничью
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Англии — 1:1. Счет в конце первого тайма открыл защитник «МЮ» Скотт Мактоминэй. Ответный мяч провел Пьер-Эмерик Обамеянг во второй половине встречи.
«МЮ» после 7 игр занимает десятое место в таблице АПЛ, «Арсенал» идет четвертым.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
7-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 1:1 (1:0)
Голы: Мактоминэй, 45 (1:0). Обамеянг, 58 (1:1).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделеф, Магуайр, Туанзебе, Мактоминэй, Погба, Лингард (Фред, 74), Перейра (Гринвуд, 74), Джеймс, Рэшфорд.
«Арсенал»: Лено, Чемберс, Давид Луиз, Папастатопулос, Колашинац, Пепе (Нелсон, 74), Джака, Гендузи, Торрейра (Себальос, 55), Сака (Уиллок, 80), Обамеянг.
Предупреждения: Чемберс, 10. Рэшфорд, 27. Перейра, 32. Янг, 41. Лингард, 68. Джака, 77.
Судья: Френд.
30 сентября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/