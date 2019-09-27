Полузащитник Мусса Сиссоко продлил контракт с «Тоттенхэмом». Новое соглашение 30-летнего француза рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт «шпор».

Сиссоко выступает за «Тоттенхэм» с 2016 года, куда перешел из «Ньюкасла». В нынешнем сезоне хавбек провел 7 матчей в различных турнирах и отметился голевой передачей.

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