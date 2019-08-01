Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин завтра прилетит в Англию, чтобы пройти медобследование в "Эвертоне". Агент 19-летнего итальянца, Мино Райола, согласовал последние детали сделки, сообщает Sky Sport Italia.

Сумма трансфера составит 30 миллионов евро, а также еще несколько миллионов в виде возможных бонусов. Кин подпишет контракт на 5 лет с ежегодным окладом в 3 миллиона. "Ювентус" будет обладать опцией обратного выкупа игрока.

В прошлом сезоне Кин сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу.