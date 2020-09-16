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Мойес прокомментировал слухи об уходе Уилшира из «Вест Хэма»

16 сентября 2020, 13:26
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о состоянии полузащитника команды Джека Уилшира и отреагировал на слухи об уходе игрока.

— Джек подвернул голеностоп на тренировке, если бы не травма, он бы сыграл с «Чарльтоном» в Кубке Лиги, — приводит Sky Sports слова Мойеса. — Уйдет ли он? Не знаю. Нужно подождать.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» могут расторгнуть контракт с Уилширом.

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