Мойес прокомментировал слухи об уходе Уилшира из «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о состоянии полузащитника команды Джека Уилшира и отреагировал на слухи об уходе игрока.

— Джек подвернул голеностоп на тренировке, если бы не травма, он бы сыграл с «Чарльтоном» в Кубке Лиги, — приводит Sky Sports слова Мойеса. — Уйдет ли он? Не знаю. Нужно подождать.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» могут расторгнуть контракт с Уилширом.