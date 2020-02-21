Моуринью пошутил над юными болельщиками. Тренер повторил их движения
21 февраля 2020, 18:56
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью на пресс-конференции потроллил юных болельщиков, которые кричали за пределами помещения и мешали отвечать ему на вопросы.
Португалец стал имитировать их выкрики и вскидывать руки. Журналисты в ответ рассмеялись.
На этой же пресс-конференции Моуринью впал в истерический смех, когда его спросили о травмированных игроках.
?? Jose's press conference gets briefly interrupted by some excited young fans outside.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 21, 2020
His reaction... ??#THFC ?? #COYS pic.twitter.com/uTQHNrO4B8
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