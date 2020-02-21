Моуринью пошутил над юными болельщиками. Тренер повторил их движения

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью на пресс-конференции потроллил юных болельщиков, которые кричали за пределами помещения и мешали отвечать ему на вопросы.

Португалец стал имитировать их выкрики и вскидывать руки. Журналисты в ответ рассмеялись.

На этой же пресс-конференции Моуринью впал в истерический смех, когда его спросили о травмированных игроках.