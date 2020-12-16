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Моуринью заявил, что Сон хочет провести в «Тоттенхэме» остаток карьеры

08:49
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что нападающий «шпор» Сон Хын Мин не хочет покидать команду.

«У меня пока нет новостей по новому контракту Сона, но я верю и ему, и Дэниэлу Леви (президенту «Тоттенхэма» — прим. «СЭ»). Я знаю, что Сон хочет остаться в команде до конца карьеры, так что верю, что он подпишет новое соглашение, но не требую этого прямо сейчас — сейчас неподходящий момент для этого», — приводит Goal слова Моуринью.

В сезоне-2020/21 Сон провел 19 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 13 голов и 7 результативных передач. Контракт 28-летнего южнокорейца действует до конца июня 2023 года.

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