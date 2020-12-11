Моуринью считает очевидным то, что Алли несчастлив в «Тоттенхэме»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью — о полузащитнике «шпор» Деле Алли. Хавбек остался на скамейке в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Антверпена» (2:0).
— Давайте не будем пытаться убежать от реальности, — приводит Goal слова Моуринью. — Футболист, сидящий на скамейке и понимающий, что все пять замен уже были использованы, не будет счастлив, это очевидно. Я и не жду, что он начнет радоваться после такого.
В сезоне-2020/21 Алли провел за «Тоттенхэм» 8 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. 24-летний англичанин дважды появлялся на поле в матчах чемпионата Англии, в остальных девяти встречах футболист не попадал в заявку команды. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «ПСЖ».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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