Моуринью провел экскурсию для Бекхэма по стадиону «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью провел экскурсию по арене клуба для экс-полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма, сообщается на официальном сайте лондонцев.

Экскурсия прошла еще в марте. Сейчас стадион переоборудован в медицинскую базу.

— Наша раздевалка лучше любого отеля! — рассказал Моуринью. — В ваши времена вообще писали на бумажке фамилию игрока — и все. Тактические указания — только на современных экранах. Никаких ручек и блокнотов, Дэвид.

?Вообще ты счастливчик — потому что ты один из немногих парней, который все еще похож на игрока после завершения карьеры! У большинства парней проблемы со спиной, проблемы с коленями, проблемы с лодыжками... Вот увидишь, ребята, когда закончат свои карьеры, будут выглядеть иначе.