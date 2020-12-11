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Моуринью признан лучшим тренером ноября в АПЛ

11 декабря 2020, 05:40
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в Instagram сообщил, что стал лучшим тренером прошлого месяца. Официально пока об этом объявлено не было.

«Специальный ноябрь», — написал Моуринью, опубликовав видео со своим тренерским штабом и наградой.

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