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Моуринью помогает пожилым людям во время эпидемии коронавируса

23 марта 2020, 23:12
Жозе Моуринью. Фото Reuters
Жозе Моуринью. Фото Reuters
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Все крупные футбольные турниры по всему миру были приостановлены из-за короновируса. Это коснулась и чемпионата Англии.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью решил не отсиживаться в четырех стенах. Он помогает доставлять продукты и медикаменты пожилым людям, для которых болезнь особенно опасна и которым рекомендовано не покидать дом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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