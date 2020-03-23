Моуринью помогает пожилым людям во время эпидемии коронавируса
Все крупные футбольные турниры по всему миру были приостановлены из-за короновируса. Это коснулась и чемпионата Англии.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью решил не отсиживаться в четырех стенах. Он помогает доставлять продукты и медикаменты пожилым людям, для которых болезнь особенно опасна и которым рекомендовано не покидать дом.
Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act ?— ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2020
(via @loveurdoorstep, @age_uk_enfield) pic.twitter.com/HmUlT0F6aJ
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.
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