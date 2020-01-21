Моуринью опроверг информацию о скандале с Роузом

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью опроверг информацию о ссоре с защитником команды Дэнни Роузом. Ранее издание Daily Mail писало, что игрок повздорил с Жозе из-за того, что португальский специалист оставил его вне заявки на матч 23-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (0:0). По информации источников издания, Моуринью и Роуз «разговаривали на повышенных тонах, а в воздухе чувствовалось напряжение».

— Не знаю, что вы подразумеваете под «напряжением в воздухе», но у меня нет проблем с Роузом, — сказал Моуринью на пресс-конференции перед матчем с «Норвичем».

29-летний Роуз принял участие в 16 матчах «Тоттенхэма» в сезоне 2019/20, на его счету 2 голевых передачи (обе — в Лиге чемпионов") и 5 желтых карточек.