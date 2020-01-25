Моуринью недоволен временем паузы в премьер-лиге для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью снова выразил недовольство календарем премьер-лиги. АПЛ экспериментирует с зимними паузами для команд, но у всех они получаются разными. В частности, у «Тоттенхэма» не будет матчей между 2 и 16 февраля, однако Моуринью это не радует.

— Я не могу быть этим доволен, — цитирует Sky Sports Моуринью. — Потому что такой перерыв несвоевременен. Он был бы уместен прямо перед Лигой чемпионов, но в тот период у нас перерыва не будет. Мы сыграем с «Астон Виллой» в воскресенье, а через два дня встретимся с «Лейпцигом». Так что перерыв нам не помогает.