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Моуринью и «Тоттенхэм» остановятся в бюджетном отеле в Манчестере

14:06
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Во время своего возвращения в Манчестер для матча против «Манчестер Юнайтед» главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью и его игроки остановятся в бюджетном отеле, где ночь стоит 70 фунтов, сообщает Daily Mail.

Напомним, в течение двух с половиной лет, что Моуринью тренировал «красных дьяволов», он жил в пятизвездочном отеле в самом центре Манчестера. Португалец занимал номер стоимостью 816 фунтов в сутки.

Выбор отеля на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» обусловлен не желанием руководства нового клуба Моуриньо сэкономить деньги, а тем фактом, что от этого отеля удобно добираться до «Олд Траффорд», избегая пробок.

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