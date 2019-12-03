Моуринью и «Тоттенхэм» остановятся в бюджетном отеле в Манчестере

Во время своего возвращения в Манчестер для матча против «Манчестер Юнайтед» главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью и его игроки остановятся в бюджетном отеле, где ночь стоит 70 фунтов, сообщает Daily Mail.

Напомним, в течение двух с половиной лет, что Моуринью тренировал «красных дьяволов», он жил в пятизвездочном отеле в самом центре Манчестера. Португалец занимал номер стоимостью 816 фунтов в сутки.

Выбор отеля на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» обусловлен не желанием руководства нового клуба Моуриньо сэкономить деньги, а тем фактом, что от этого отеля удобно добираться до «Олд Траффорд», избегая пробок.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр