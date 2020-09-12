Мохамед Салах: «Лидс» провел отличный матч и навязал борьбу"

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Лидсом» в матче 1-го тура чемпионата Англии (4:3). Египетский форвард оформил хет-трик. «Ливерпуль» четырежды выходил вперед, «Лидс» трижды отыгрывался.

— «Лидс» — очень серьезная команда. Они провели отличный матч и навязали борьбу, — цитирует BBC Салаха. — Я доволен результатом, но нам нужно продолжить прогрессировать. Необходимо оставаться сосредоточенными. Нам нужно постараться не пропускать так много голов.