Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Мохамед Салах: «Лидс» провел отличный матч и навязал борьбу"

12 сентября 2020, 21:43

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Лидсом» в матче 1-го тура чемпионата Англии (4:3). Египетский форвард оформил хет-трик. «Ливерпуль» четырежды выходил вперед, «Лидс» трижды отыгрывался.

— «Лидс» — очень серьезная команда. Они провели отличный матч и навязали борьбу, — цитирует BBC Салаха. — Я доволен результатом, но нам нужно продолжить прогрессировать. Необходимо оставаться сосредоточенными. Нам нужно постараться не пропускать так много голов.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир