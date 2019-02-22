Минута игры Санчеса в премьер-лиге обходится "МЮ" в 15,6 тысячи фунтов

Одна минута игры в чемпионате Англии нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса обходится клубу в 15,6 тысячи фунтов стерлингов. Такой расчет произвел Sportsman, посчитав, сколько тратит "МЮ" на того или иного футболиста, исходя из его зарплаты и игрового времени в премьер-лиге. Чилиец оказался самым "дорогим" игроком, поскольку его зарплата составляет 505 тысяч фунтов в неделю, а в чемпионате он провел 14 матчей, сыграв в них 615 минут.

На втором месте по этому показателю Фред, минута игры которого стоит "МЮ" 6 тысяч фунтов. Цена минуты Поля Погба составляет 4 тысячи фунтов. А меньше всех это соотношение у Маркуса Рэшфорда, который сыграл в премьер-лиге 1525 минут и зарабатывает в неделю 45 тысяч фунтов. Минута его игры "стоит" всего 767 фунтов.