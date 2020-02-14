Мино Райола: «Погба не против возвращения в «Ювентус», но мы посмотрим, что будет после Евро»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, Мино Райола, рассказал об отношении футболиста к возможному возвращению в «Ювентус».

— Италия для Поля — второй дом, — передает Goal.com слова Райолы. — Он не будет против возвращения в «Ювентус», однако мы посмотрим, что будет после чемпионата Европы. Поль хочет играть на самом высоком уровне, но его же не могут просто так отпустить из «Манчестер Юнайтед», если там сложная ситуация.

Погба выступал за «Ювентус» с лета 2012 года по лето 2016 года, после чего «МЮ» выкупил француза за 105 миллионов евро. В сезоне-2019/20 26-летний игрок принял участие в 8 матчах за «МЮ», на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона Погба провел в лазарете, пытаясь исправить проблемы с голеностопом.