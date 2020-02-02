Микель Артета: «Я многое узнал об устойчивости защиты «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 25-го тура АПЛ против «Бернли» (0:0).

— Я был очень доволен первыми 15-20 минутами и тем, как мы вышли на поле и доминировали, — цитирует Артету BBC Sport. — Через 20-25 минут мы начали раздавать небрежные пасы, вбрасывать, плохо вбрасывать ауты, подавать угловые.

Они очень хорошо отбивают мяч вперед, лучший способ остановить его — это контролировать мяч. Это мешало тому, как мы хотели атаковать, но это не оправдание. Джака неплохо сыграл, но он не добился успеха.

То, как парни защищались, было весьма неплохо. Думаю, мы значительно прибавили в том, чтобы не допускать моменты у своих ворот.

Я многое узнал об устойчивости нашей защиты, а также понял, что нужно улучшать качество игры, быть спокойнее и работать над тем, что получается в конечном итоге.