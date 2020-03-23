Микель Артета: «У меня все хорошо. Чувствую, что выздоровел»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о выздоровлении от коронавируса.

— Сейчас у меня все хорошо, я чувствую, что выздоровел, — приводит слова Артеты London Evening Standard . — Мне потребовалось три или четыре дня, чтобы почувствовать себя намного лучше. Симптомы ушли, так что я чувствую себя очень хорошо.

Все произошло очень быстро. Во вторник днем ??я чувствовал себя так себе и пошел к врачу, но его не было. Мне позвонили из совета директоров после тренировки, когда я был в машине, и они сказали мне, что у президента «Олимпиакоса» положительный результат коронавируса. Все, кто был в контакте, были в опасности.

Я сказал им, что плохо себя чувствую и что у нас возникла проблема, потому что было много игроков, с которыми общались с представителями «Олимпиакоса». На следующий день у нас должна была быть игра против «Манчестер Сити», и, очевидно, мы не могли подвергнуть риску множество людей, ничего не сказав.

В прошлую среду я сдал тест, мне поставили диагноз в пятницу, и мы должны были сообщить об этом в Премьер-лигу, что мой тест дал положительный результат. Очевидно, что все, кто был в контакте со мной, должны были попасть на карантин, и, следовательно, игры должны были быть приостановлены.