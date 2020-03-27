Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, излечившийся от коронавируса, поделился мыслями о пандемии.

— Мы живем в эпоху социальных сетей, когда все вокруг, словно сообщение в WhatsApp, однако прикосновения, чувства, обнимки очень важны, — цитирует BBC Артету. — Я очень скучаю по этому, не могу этого сделать со своими родными. Нам всем нужно стать более открытыми эмоционально. Мы все должны сказать друг другу о своих чувствах. Вирус захватывает мир и переворачивает все, что мы так ценим в жизни. Нам нужно усвоить урок. Нельзя просто так забыть о том, что сейчас происходит. Не хватит двух месяцев или трех. Это очень важная история.

Если честно, то больше всего я боялся, что заражу жену, кого-то из своих троих детей или их няню. Я самоизолировался, закрылся в комнате на 2-3 дня, но супруга все же заразилась. Я стараюсь мыслить позитивно, так что подумал: «Окей, что мы можем извлечь из этой ситуации?». У меня не было возможности будить детей, проводить время вместе с ними.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. В России на данный момент 892 случая заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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