Микель Артета: «Наши семьи обеспокоены по поводу распространения коронавируса»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу опасений насчет распространения коронавируса. Он признал, что семьи игроков беспокоятся из-за угрозы заражения.

— Мы не беспокоимся, — цитирует Goal Артету. — Мы следим за всей информацией в СМИ. Но наши семьи обеспокоены. У нас много иностранных игроков, у них есть родственники, круг общения в других странах, круг контактов очень широк. Но клуб находится в контакте с властями постоянно. Мы следуем также всем инструкциям клубного врача. Пока не знаем, как далеко все зайдет. Видели, на какие шаги пришлось идти в некоторых других странах.